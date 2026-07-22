trovato morto a parigi siad presunto reclutatore di epstein

Daniel Siad, ritenuto coinvolto nel reclutamento di Jeffrey Epstein, è stato trovato morto nella sua abitazione nei dintorni di Parigi. La notizia è stata confermata dalla procura e riportata da Le Parisien. Non sono stati forniti dettagli sulle cause del decesso o su eventuali indagini in corso. La morte di Siad avviene in un momento in cui si approfondiscono le attività di Epstein e i suoi possibili collaboratori.

Daniel Siad, presunto reclutatore del pedofilo Jeffrey Epstein, è stato trovato morto nella sua casa vicino a Parigi. Lo ha annunciato la procura confermandolo a Le Parisien. L’uomo, 69 anni, di origine algerina ma con cittadinanza svedese e francese, era sospettato di reclutare giovani modelle per consegnarle al pedofilo americano. Cinque donne hanno sporto denuncia contro di lui. La morte è avvenuta lunedì 20 luglio 2026 a Colombes (Hauts-de-Seine), apparentemente per arresto cardiaco. La sua coinquilina, una donna di 28 anni, lo ha trovato privo di sensi in cucina e ha allertato i vicini. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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