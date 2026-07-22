Daniel Siad è stato trovato morto a Parigi. Era accusato di stupro e sospettato di essere un reclutatore legato a Epstein. La morte, avvenuta in circostanze sospette, sembra essere attribuibile a un arresto cardiaco, ma non è ancora confermato. Il suo nome appare oltre duemila volte in documenti e registrazioni. La polizia sta indagando sulle cause del decesso.

La sua è una morte sospetta, anche se il decesso pare sia attribuibile a un arresto cardiaco. E il fatto che il suo nome appaia oltre duemila volte – 2.090 per l’esattezza – negli Epstein Files riapre gli interrogativi e gli intrecci emersi nel più grande scandalo di sfruttamento sessuale mai emerso. Daniel Siad, presunto reclutatore del finanziere, è stato trovato morto nella sua casa vicino a Parigi. L’uomo, 69 anni, di origine algerina ma con cittadinanza svedese e francese, era sospettato di reclutare giovani modelle per consegnarle al pedofilo americano. Cinque donne hanno sporto denuncia contro di lui. La morte è avvenuta lunedì sera a Colombes (Hauts-de-Seine): la sua coinquilina, una donna di 28 anni, lo ha trovato privo di sensi in cucina e ha allertato i vicini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Daniel Siad trovato morto a Parigi: è stato un presunto reclutatore di Epstein. Era accusato di stupro

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A PARIGI trovato MORTO DANIEL SIAD, il presunto reclutatore del pedofilo JEFFREY EPSTEIN

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Morto a Parigi Daniel Siad, il presunto reclutatore di donne per Jeffrey EpsteinDaniel Siad, ritenuto coinvolto nel reclutamento di donne per Jeffrey Epstein, è stato trovato morto nella sua casa di Colombes, vicino a Parigi.

Si parla di: Daniel Said trovato morto, presunto intermediario in caso Epstein: accusato stupro e tratta esseri umani.

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