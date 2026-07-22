Daniel Siad il presunto reclutatore di modelle di Epstein trovato morto in casa fuori Parigi

Da repubblica.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 69 anni, accusato di essere stato un reclutatore di modelle legato a Epstein, è stato trovato morto nella sua abitazione vicino Parigi lunedì. La scoperta è avvenuta grazie alla coinquilina, che ha chiamato le autorità. Le forze dell’ordine hanno aperto un’indagine per accertare le cause del decesso. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi al momento.

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L’agente, 69 anni, è stato trovato morto lunedì dalla sua coinquilina che ha allertato le autorità. Aperta un’inchiesta sulle cause del decesso. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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