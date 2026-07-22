Daniel Siad il presunto reclutatore di modelle di Epstein trovato morto in casa fuori Parigi
Un uomo di 69 anni, accusato di essere stato un reclutatore di modelle legato a Epstein, è stato trovato morto nella sua abitazione vicino Parigi lunedì. La scoperta è avvenuta grazie alla coinquilina, che ha chiamato le autorità. Le forze dell’ordine hanno aperto un’indagine per accertare le cause del decesso. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi al momento.
L’agente, 69 anni, è stato trovato morto lunedì dalla sua coinquilina che ha allertato le autorità. Aperta un’inchiesta sulle cause del decesso. 🔗 Leggi su Repubblica.it
A PARIGI trovato MORTO DANIEL SIAD, il presunto reclutatore del pedofilo JEFFREY EPSTEIN
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