daniel siad il presunto reclutatore di modelle di epstein trovato morto in casa fuori parigi

Notizia in breve

Un uomo di 69 anni, accusato di essere stato un reclutatore di modelle legato a Epstein, è stato trovato morto nella sua abitazione vicino Parigi lunedì. La scoperta è avvenuta grazie alla coinquilina, che ha chiamato le autorità. Le forze dell’ordine hanno aperto un’indagine per accertare le cause del decesso. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi al momento.