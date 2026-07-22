Trovato morto a Parigi Daniel Siad era sospettato di reclutare modelle per Epstein | disposta l'autopsia

La Procura francese ha aperto un’indagine sulla morte di un uomo di 69 anni trovato senza vita a Parigi. L’uomo era sospettato di aver reclutato modelle per un traffico associato a un noto imputato. È presente in più di mille documenti noti come “Epstein files”, ma si è sempre dichiarato estraneo alle accuse di traffico di ragazze. È stata disposta un’autopsia per chiarire le cause del decesso.

Sulla morte del 69enne scout di modelle la Procura francese ha aperto una indagine. L’uomo compare in oltre mille documenti dei cosiddetti Epstein files ma si è sempre dichiarato estraneo al traffico di ragazze. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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A PARIGI trovato MORTO DANIEL SIAD, il presunto reclutatore del pedofilo JEFFREY EPSTEIN

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