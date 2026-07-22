Il corpo di un giovane di 24 anni è stato trovato nel fiume Muson a Mirano lo scorso 11 luglio. I funerali sono stati sospesi mentre si indaga sulla causa della morte. L’ipotesi di morte violenta è al momento al centro delle verifiche. Nessuna conferma ufficiale sulle modalità del decesso, che resta sotto esame degli inquirenti. La famiglia ha richiesto ulteriori accertamenti prima di procedere con i funerali.

Potrebbe non essere stata un incidente la morte di Alex Favaro, il giovane ritrovato cadavere nel fiume Muson a Mirano (Venezia), lo scorso 11 luglio. A seguito di nuove informazioni venute in possesso degli inquirenti, la procura di Venezia ha deciso di approfondire le indagini e revocato il nulla osta per i funerali, fissati per lunedì scorso. Stoppati all’improvviso, con sorpresa del parroco, e rinviati a data da destinarsi. Gli elementi acquisiti di recente non escludono scenari diversi. Dopo il ritrovamento del 24enne, si sono diffuse voci di violenza. Non è chiaro se relative a quella sera specifica nel quale Muson presumibilmente perse la vita, due giorni prima del ritrovamento: una residente sentì urlare aiuto e poi un tonfo nel fiume, tanto che allertò i carabinieri. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Trovato annegato a 24 anni, il giallo di Alex Favaro: funerali sospesi, l'ipotesi della morte violenta

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