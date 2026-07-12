Il corpo ritrovato nel canale Muson Vecchio a Mirano è di un uomo di 24 anni di Noale. Il ritrovamento è avvenuto sabato mattina intorno alle 6, nel corso d’acqua vicino a via Bastia Fuori. I soccorritori intervenuti hanno confermato l’identità. Non sono stati forniti dettagli sulle cause del decesso o sulle circostanze del ritrovamento. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

Era riemerso verso le 6 di sabato mattina nel corso d'acqua che scorre vicino a via Bastia Fuori a Mirano, il canale Muson Vecchio. I vigili del fuoco e i sommozzatori del 115 lo avevano recuperato e i carabinieri avevano iniziato subito a indagare sull'identità di quel corpo ritrovato, senza documenti e sicuramente in acqua da oltre 24 ore, e perciò difficile da riconoscere. Al passare delle ore il cerchio si è chiuso. La salma è di Alex Favaro, 24 anni di Noale. Qualche giorno fa i suoi genitori lo avevano visto per l'ultima volta uscire di casa e non era più rientrato, oltretutto senza farsi vivo. Un giovane indipendente, amante della natura, degli spazi aperti e della pesca. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Mirano, identificato il corpo emerso nel Muson: è di Alex Favaro, di 24 anni di Noale

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