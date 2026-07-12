Cadavere trovato in un canale a Mirano identificato il 24enne | è Alex Favaro Si ipotizza il malore

Da fanpage.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il corpo di un giovane di 24 anni è stato trovato in un canale a Mirano. È stato identificato come un ragazzo residente nella zona. Le forze dell’ordine ipotizzano una caduta accidentale dovuta a un malore, seguita da annegamento, ma non escludono altre cause. Le indagini sono ancora in corso per chiarire la dinamica.

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È Alex Favaro il 24enne trovato morto in un canale a Mirano. Si ipotizza la caduta accidentale nel corso d'acqua e l'annegamento dopo un malore. Nessuna ipotesi è stata però accantonata del tutto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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