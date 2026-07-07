Sanremo 59enne trovata morta | sospetto omicidio indagato il figlio

Una donna di 59 anni è stata trovata senza vita nella sua casa di Sanremo, con segni evidenti di violenza sul corpo. La scoperta è avvenuta in via Hope, dove le forze dell'ordine hanno trovato l'abitazione in disordine. Il figlio ventenne è stato iscritto nel registro degli indagati, mentre le autorità stanno esaminando le prove raccolte sul luogo.

Una 59enne è stata ritrovata morta nella sua abitazione di Sanremo. Sul corpo segni evidenti di violenza. Si indaga sul figlio ventenne Immagini agghiaccianti quelle provenienti da un’abitazione in via Hope aSanremo. Ilcadaveredi una donna di59 anniè stato trovato ieri sera, poco dopo le 22, conevidenti tracce di violenza a collo e polsi. I carabinieri coordinati dallaProcura di Imperia, indagano e ipotizzano un omicidio perstrangolamento. Tra gli elementi al centro degli accertamenti c’è anche laposizione del figlio ventennedella vittima che, non riuscendo ad entrare in casa, avrebbe lanciato l’allarme chiamando i vigili del fuoco. Infatti, intorno alle 22 il ragazzo sarebbe rincasato ma, non riuscendo ad accedere all’abitazione perché la porta dell’appartamento risultavachiusa dall’interno, avrebbe chiamato i vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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