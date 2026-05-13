Mamma di 45 anni trovata morta nel letto dalla figlia 11enne

Una donna di 45 anni è stata trovata senza vita nel letto dalla figlia di 11 anni. Sul luogo sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno constatato il decesso. La scena è stata messa sotto sequestro, e sono in corso le verifiche delle forze dell'ordine per chiarire le cause della morte. La famiglia si trova sotto shock e sono in corso accertamenti medici e investigativi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

ASCOLI PICENO – A effettuare la tragica scoperta una delle figlie, che ha cercato di svegliare la mamma rendendosi però conto che non rispondeva e dando così l’allarme. Ma per Barbara Formica, 45 anni compiuti solo qualche giorno fa, i soccorsi si sono rivelati inutili. Un malore l’ha colta nel sonno nel suo appartamento di Ascoli Piceno, nei pressi di piazza San Tommaso, e stando ai primi accertamenti, il decesso andrebbe fatto risalire a qualche ora prima. Barbara, che aveva lavorato come barista a Marino del Tronto, era madre di due figlie di 14 e 11 anni, ed è stata proprio la secondogenita a trovarla senza vita, dopo che il papà aveva lasciato l’abitazione per recarsi al lavoro.🔗 Leggi su Imolaoggi.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ragazza di 25 anni trovata morta nel lettoUna ragazza di 25 anni trovata senza vita nel letto della camera di un bed & breakfast. Malore fatale nel sonno: donna trovata morta dalla figlia adolescenteUna tragedia improvvisa ha scosso la comunità di Sapri nelle prime ore della mattina. Temi più discussi: Figli? No grazie. La fatica delle madri scoraggia la maternità delle ragazze; Festa della Mamma 2026: Le Equilibriste, la maternità in Italia; Poste Italiane e Festa della mamma, a Sassari l’esperienza di Maura; Muore nel sonno a 45 anni. 45 anni, mamma di 2, diagnosi recente ++-, de novo - reddit.com reddit La mamma si dice disperata. Ma non se ne era accorta… x.com Miss Mamma Dolcezza è di Rocca di Papa e ha 47 anni: premiata a San Cesareo alle selezioni di Miss Mamma Italiana 2026Tappa nel Lazio per le selezioni di Miss Mamma Italiana 2026, il concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto alla sua 33ª edizione. L’appuntamento ... castellinotizie.it Lutto nel Casertano, mamma Cecilia muore a 45 anniLa comunità di Sessa Aurunca è distrutta dal dolore per la scomparsa di Cecilia Messia. La 45enne è deceduta all’ospedale San Camillo di Roma, dove era ricoverata poiché ... internapoli.it