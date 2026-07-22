Trovata morta avvolta in un lenzuolo e nascosta nel cassettone sotto il letto | c’è un indagato

Notizia in breve

Il corpo di una donna di 35 anni è stato scoperto nascosto in un cassettone sotto il letto, avvolto in un lenzuolo. La vittima è stata trovata dopo quattro giorni. Le forze dell’ordine hanno aperto un’indagine per omicidio volontario e hanno iscritto nel registro degli indagati un uomo. Domani è prevista l’autopsia per chiarire le cause del decesso.