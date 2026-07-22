Trovata morta avvolta in un lenzuolo e nascosta nel cassettone sotto il letto | c’è un indagato
Il corpo di una donna di 35 anni è stato scoperto nascosto in un cassettone sotto il letto, avvolto in un lenzuolo. La vittima è stata trovata dopo quattro giorni. Le forze dell’ordine hanno aperto un’indagine per omicidio volontario e hanno iscritto nel registro degli indagati un uomo. Domani è prevista l’autopsia per chiarire le cause del decesso.
È di Daniela Florea, 35 anni, il corpo senza vita, era lì da quattro giorni. Si indaga per omicidio volontario: domani l’autopsia. 🔗 Leggi su Torino.repubblica.it
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