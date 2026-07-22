Una giacca indossata da Wilt Chamberlain, trovata in una cesta di vestiti usati e acquistata per 3 dollari, è stata venduta da Sotheby’s per circa 90mila dollari. La giacca, un cimelio raro, ha raggiunto questa cifra durante un’asta, includendo i diritti. Sotheby’s è una casa d’aste con sede a Londra, molto nota a livello internazionale. La vendita ha attirato l’attenzione per il valore storico e collezionistico del capo.

Una giacca da riscaldamento indossata da Wilt Chamberlain è stata venduta lunedì da Sotheby’s (una casa d’asta del Regno Unito, tra le più importanti e con centinaia di filiali nel mondo, con sede a Londra) per 89mila e 600 dollari, cifra comprensiva dei diritti d’asta. La particolarità della storia è che il prezioso cimelio era stato trovato pochi mesi prima in un negozio Goodwill di Portland, in Oregon, all’interno di un contenitore di abiti usati. A gennaio, infatti, il diciannovenne Quinn Brown si trovava nel negozio alla ricerca di capi vintage da rivendere online, attività che portava avanti da circa tre anni. In un cestino delle occasioni aveva notato una giacca che qualcuno aveva lasciato lì poco prima e che, per colori e stile, gli aveva ricordato i Los Angeles Lakers. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trova una giacca in una cesta di abiti usati e la compra per 3 dollari: era un raro cimelio di Chamberlain. Rivenduto a 90mila

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