Compra una borsa per un dollaro e mezzo e scopra che ne vale 35mila | era una Cartier d' epoca

Un acquirente ha acquistato una borsa per un dollaro e mezzo, scoprendo successivamente che si tratta di un pezzo di alta qualità del marchio Cartier, risalente a diverse decadi fa. La scoperta è avvenuta dopo aver portato l’oggetto a un esperto, che ha confermato il valore storico e il pregio del pezzo. La vendita si è svolta in modo impulsivo, senza consapevolezza delle sue reali caratteristiche. La borsa, ora valutata circa 35mila euro, appartiene a un’epoca passata e rappresenta un esempio di vintage di grande valore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

La scoperta è avvenuta durante una puntata di Antiques Roadshow, un reality show americano in cui degli esperti valutano oggetti di antiquariato e da collezione portati dal pubblico, raccontandone la storia, la provenienza e il valore economico spesso con esiti inaspettati. Esattamente come accaduto nella puntata girata al Grant’s Farm di St. Louis, Missouri, dove un ospite ha portato una borsa in pelle scamosciata color arancio bruciato, impreziosita da un dettaglio scintillante all'altezza della chiusura. «L'ho trovata in un negozio dell'usato, mi ha subito colpito e l'ho trovata molto bella», racconta il proprietario della borsa all'esperta Katherine Van Dell, aggiungendo di averla acquistata circa 8 anni fa, tra il 2018 e il 2019. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Compra una borsa per un dollaro e mezzo, e scopra che ne vale 35mila: era una Cartier d'epoca ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Live-in husband exposed! CEO seeks an heir, but her country husband is a secret tycoon! Sullo stesso argomento Leggi anche: Courreges Borsa A Mano ‘holy’: Ne vale la pena? Leggi anche: Nannini Borsa A Mano E Tracolla: Ne vale la pena? A volte basta un solo giorno per capire chi siamo, dove siamo e dove andiamo. Questo è un quadro in tre scene. I protagonisti sono tre leader. Prima scena, Pechino. Donald Trump scende dall’Air Force One con una delegazione che vale tredici trilioni di dolla x.com Sviluppatori, potete per favore sistemare la borsa per gli amministratori per noi? reddit Borsa cambio neonato: cosa mettere per uscire senza dimenticare nullaOrganizzare la borsa del cambio del neonato prevede pannolini e salviettine ma anche lenzuolini, giochini, vestiti e altri accessori. bimbisaniebelli.it Compra una borsa griffata per Natale, il corriere la ruba e la rivende online: scoperto e denunciatoHa rubato un pacco fra quelli che aveva in consegna e ha messo in vendita online il suo contenuto, una borsa di marca. Guai per un corriere questo Natale. Leggi le notizie prima degli altri. Aggiungi ... fanpage.it