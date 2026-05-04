Il batterista Davide Lucchelli sparisce nel nulla prima del concerto a Budapest | Era vestito con una giacca in pelle nera e un paio di jeans

Da oltre un mese, nessuna traccia del batterista di 24 anni, originario di Padova, scomparso prima di un concerto a Budapest. La sua ultima apparizione è stata vestito con una giacca in pelle nera e un paio di jeans, prima di svanire nel nulla. La band di cui faceva parte, una formazione punk rock trevigiana, ha segnalato la sua assenza e ha diffuso le sue caratteristiche fisiche.

Dal primo maggio non si hanno più notizie di Davide Lucchelli, 24enne padovano e batterista della band punk rock trevigiana “Oggetto sconosciuto”. Il giovane è svanito nel nulla a Budapest, in Ungheria, poco prima di salire sul palco per quella che doveva essere la prima tappa internazionale del tour del gruppo. L’ultimo avvistamento risale alle 20:30 nel parcheggio di Mester utca 30-32. Poi, il silenzio totale. Un allontanamento improvviso che ha gettato nell’angoscia la famiglia, residente nel quartiere Montà a Padova, e i compagni della band. I fatti. La trasferta in Ungheria in occasione della Festa dei Lavoratori era molto attesa dal gruppo, unito non solo dalla passione per la musica ma anche da una profonda amicizia.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Notizie correlate Leggi anche: Davide Lucchelli, batterista padovano scomparso: era con la band trevigiana in concerto a Budapest. Tra le ipotesi spunta un incontro pericoloso Budapest, scomparso il batterista italiano Davide LucchelliDal primo di maggio non si hanno più notizie di un giovane batterista padovano, Davide Lucchelli, 24 anni, che era in trasferta all'esterno con il... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Davide Lucchelli, il batterista italiano scomparso a Budapest prima di un concerto. L'ultimo avvistamento in un parcheggio, poi il silenzio; Padova, batterista scomparso a Budapest durante un tour; In tour in Ungheria, scomparso il batterista della band Oggetto Sconosciuto; Davide Lucchelli, batterista padovano scomparso: era con la band in concerto a Budapest. Tra le ipotesi spunta un incontro pericoloso. Il batterista Davide Lucchelli scomparso prima del concerto: «non si hanno più notizie»Davide Lucchelli, batterista padovano di 24 anni, è scomparso a Budapest prima di un concerto con la sua band. nordest24.it Davide Lucchelli, batterista padovano scomparso: era con la band trevigiana in concerto a Budapest. Tra le ipotesi spunta un incontro pericolosoPADOVA - Era la prima trasferta all’estero del tour. Attesissima dal gruppo di amici, amanti della musica. Ma qualcosa è andato per il verso sbagliato, ed ora si sta ... ilmattino.it Massima diffusione: sosteniamo le ricerche di Davide Lucchelli. L'ultimo avvistamento la sera del primo maggio a Budapest. - facebook.com facebook