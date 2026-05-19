Gli ambulanti di Roma scrivono al prefetto | Settore in crisi fermate i bandi europei

Da romatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli ambulanti di Roma hanno inviato una lettera al prefetto della città, chiedendo di intervenire sulla questione dei bandi europei e della riorganizzazione dei posteggi del commercio. Il sindacato Ana Ugl ha espresso preoccupazione per la situazione del settore, definendola critica, e ha invocato un intervento diretto per fermare i bandi in corso. La richiesta giunge in un momento di difficoltà per gli ambulanti, che temono ripercussioni negative sulla loro attività.

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Un ultimo, disperato appello al prefetto di Roma. L’Ana Ugl, il sindacato che rappresenta gli ambulanti di Roma, ha scritto direttamente a Lamberto Giannini per chiedere un intervento al fine di bloccare la riorganizzazione dei posteggi del commercio prevista nella Capitale. Secondo il sindacato. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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