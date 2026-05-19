Gli ambulanti di Roma scrivono al prefetto | Settore in crisi fermate i bandi europei
Gli ambulanti di Roma hanno inviato una lettera al prefetto della città, chiedendo di intervenire sulla questione dei bandi europei e della riorganizzazione dei posteggi del commercio. Il sindacato Ana Ugl ha espresso preoccupazione per la situazione del settore, definendola critica, e ha invocato un intervento diretto per fermare i bandi in corso. La richiesta giunge in un momento di difficoltà per gli ambulanti, che temono ripercussioni negative sulla loro attività.
Un ultimo, disperato appello al prefetto di Roma. L’Ana Ugl, il sindacato che rappresenta gli ambulanti di Roma, ha scritto direttamente a Lamberto Giannini per chiedere un intervento al fine di bloccare la riorganizzazione dei posteggi del commercio prevista nella Capitale. Secondo il sindacato. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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