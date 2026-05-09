Salerno forum NOVA | cittadini e professionisti scrivono il futuro
A Salerno si è svolto il forum NOVA, dove cittadini e professionisti hanno discusso sulle proposte che potrebbero influenzare il programma nazionale di un movimento politico. Durante l'evento, è stato utilizzato il metodo Open Space Technology, un approccio partecipativo che permette ai partecipanti di contribuire liberamente alle discussioni. Le sessioni hanno affrontato temi relativi alle possibili ricadute di queste proposte sul panorama politico italiano.
? Punti chiave Come influenzeranno le proposte di Salerno il programma nazionale del Movimento?. Cosa cambierà nel dibattito politico grazie al metodo Open Space Technology?. Quali temi critici come sanità e lavoro verranno portati ai vertici?. Come verranno trasformate le istanze dei cittadini in progetti politici concreti?.? In Breve Evento previsto per sabato 16 maggio 2026 presso l'Hotel Polo Nautico di Salerno.. Metodo Open Space Technology per coinvolgere professionisti, università e sistema produttivo locale.. Temi trattati includono sanità, scuola, legalità, infrastrutture e gestione risorse territoriali.. Proposte destinate a confluire nel programma nazionale del Movimento 5 Stelle.🔗 Leggi su Ameve.eu
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