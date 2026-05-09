Salerno forum NOVA | cittadini e professionisti scrivono il futuro

A Salerno si è svolto il forum NOVA, dove cittadini e professionisti hanno discusso sulle proposte che potrebbero influenzare il programma nazionale di un movimento politico. Durante l'evento, è stato utilizzato il metodo Open Space Technology, un approccio partecipativo che permette ai partecipanti di contribuire liberamente alle discussioni. Le sessioni hanno affrontato temi relativi alle possibili ricadute di queste proposte sul panorama politico italiano.

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