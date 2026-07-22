Il sindaco di Monterenzio ha scritto all'Enel per segnalare frequenti blackout che interessano la vallata. Le interruzioni di energia elettrica si verificano regolarmente e hanno causato disagi ai residenti, che hanno più volte segnalato il problema. La lettera è stata inviata dopo molte richieste non risolte. La situazione riguarda diverse zone del territorio e si ripete con una certa regolarità. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata dall'azienda.

Continue interruzioni di energia elettrica nella vallata di Monterenzio: il sindaco Davide Lelli, a seguito delle continue ed esasperate segnalazioni dei cittadini, prende carta e penna per scrivere a Enel. Così si legge nella nota dall’amministrazione comunale: "Da circa due settimane il Comune di Monterenzio sta ricevendo numerose segnalazioni da parte di cittadini residenti in diverse zone del territorio comunale che lamentano frequenti e improvvise interruzioni della fornitura di energia elettrica. Si tratta di brevi sbalzi di rete che si verificano quotidianamente e che, in alcuni casi, hanno già causato danni ad apparecchiature elettriche ed elettroniche, quali caldaie, computer e centraline". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Troppi blackout sul territorio". Il sindaco Lelli scrive all’Enel

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