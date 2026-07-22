Troppi blackout sul territorio Il sindaco Lelli scrive all’Enel
Il sindaco di Monterenzio ha scritto all'Enel per segnalare frequenti blackout che interessano la vallata. Le interruzioni di energia elettrica si verificano regolarmente e hanno causato disagi ai residenti, che hanno più volte segnalato il problema. La lettera è stata inviata dopo molte richieste non risolte. La situazione riguarda diverse zone del territorio e si ripete con una certa regolarità. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata dall'azienda.
Continue interruzioni di energia elettrica nella vallata di Monterenzio: il sindaco Davide Lelli, a seguito delle continue ed esasperate segnalazioni dei cittadini, prende carta e penna per scrivere a Enel. Così si legge nella nota dall’amministrazione comunale: "Da circa due settimane il Comune di Monterenzio sta ricevendo numerose segnalazioni da parte di cittadini residenti in diverse zone del territorio comunale che lamentano frequenti e improvvise interruzioni della fornitura di energia elettrica. Si tratta di brevi sbalzi di rete che si verificano quotidianamente e che, in alcuni casi, hanno già causato danni ad apparecchiature elettriche ed elettroniche, quali caldaie, computer e centraline". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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