Enel rafforza i presidi sul territorio | nuovi punti consulenti e servizi per cittadini e imprese

Enel ha ampliato la presenza sul territorio attraverso l'apertura di nuovi Spazi Enel e il rinnovo di punti vendita in diverse città italiane. La strategia include servizi e consulenze dedicate a cittadini e imprese, affiancando i canali digitali e l’assistenza remota. L’obiettivo è migliorare l’offerta di servizi locali, rafforzando la rete fisica sul territorio. La società ha inoltre introdotto nuovi punti vendita e aggiornato quelli esistenti negli ultimi mesi.

Roma, 5 luglio 2026 – Enel torna a puntare sulla presenza fisica nei territori. Non solo canali digitali, app e assistenza da remoto: negli ultimi mesi il gruppo ha rafforzato la rete degli Spazi Enel, con nuove aperture e punti vendita rinnovati in diverse città italiane. Una scelta che sembra andare nella direzione di un rapporto più diretto con famiglie, imprese e comunità locali. I punti sono pensati come luoghi di assistenza, consulenza e orientamento sui servizi energetici. Non semplici sportelli commerciali, dunque, ma presidi nei quali le persone possono ricevere supporto su forniture, offerte, efficienza energetica, pagamenti, soluzioni per la casa e prodotti legati alla transizione energetica. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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