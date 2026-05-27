Il presidente della regione è stato chiamato ad aprire un tavolo per valutare le conseguenze delle attività di Enel Green Power sulla Valdicecina. La richiesta si concentra sulla necessità di un confronto rapido per analizzare gli impatti economici e sul territorio. La situazione attualmente resta in stallo, con l’obiettivo di chiarire gli effetti delle operazioni sulla zona.

"Va accelerato il confronto sulle ricadute economiche e locali riguardo le attività di Enel Green Power per la Valdicecina. Giani convochi un tavolo". È questa la richiesta che Confapi Toscana ha rivolto sia ai vertici di Enel Green Power sia al presidente della Regione, Eugenio Giani, tornando a chiedere un confronto sulle prospettive economiche e territoriali legate alla geotermia in Valdicecina. Per l’associazione, infatti, i tempi iniziano a essere stretti e i rinvii accumulati nell’ultimo anno vengono ritenuti ormai eccessivi, soprattutto alla luce dell’importanza che il comparto energetico riveste per il territorio e per il tessuto produttivo locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Enel Green Power ancora in stallo: "Il presidente Giani apra un tavolo per capire le ricadute sul territorio"

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