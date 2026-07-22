Durante un controllo a maggio, sono stati sequestrati 23 milioni di litri di carburante contaminato da acqua nel gasolio. I controlli sono stati eseguiti in due depositi di oli minerali e in un distributore di carburante nella provincia. L'operazione è stata condotta congiuntamente da Guardia di finanza e funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il materiale sequestrato rappresenta una quantità significativa di carburante non conforme alle norme di sicurezza.

Il faro era stato acceso dai controlli in due depositi commerciali di oli minerali e in un distributore di carburante della nostra provincia. Un blitz compiuto nel maggio scorso, a quattro mani da guardia di finanza e funzionari dell’ Agenzia delle dogane e dei monopoli. Verifiche preziose in un periodo nel quale i prezzi sono così elevati. Erano stati sequestrati 105 mila litri di gasolio, rilevando irregolarità. Provvedimento poi convalidato dall’autorità giudiziaria. Da qui ha preso le mosse un’operazione bis, coordinata dalla procura di Siena, che ha consentito di sequestrare addirittura 23 milioni di litri di gasolio in un deposito costiero in provincia di Livorno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Troppa acqua nel gasolio. Sequestrati 23 milioni di litri

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