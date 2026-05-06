Durante un'operazione delle forze dell'ordine sono stati sequestrati 20.000 litri di gasolio. L'azione ha riguardato due operatori economici coinvolti in un'operazione di contrasto alla speculazione. I distributori avevano nascosto i prezzi reali del carburante, rendendo difficile il controllo delle autorità. L'intervento mira a contrastare pratiche illecite nel settore della distribuzione di carburanti.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i distributori a nascondere i prezzi reali?. Chi sono i due operatori economici coinvolti nel sequestro?. Perché il gasolio agricolo veniva usato per abbassare i prezzi?. Quali sanzioni rischiano ora i responsabili delle frode alle accise?.? In Breve 50 verifiche effettuate dai finanzieri su tutta la rete distributiva della provincia BAT.. Sette distributori stradali sanzionati con multe fino a 2mila euro ciascuno.. Due operatori di Trani e Margherita di Savoia denunciati alle Procure competenti.. Sequestrati 20mila litri di gasolio agricolo per evasione accise e mancanza tracciabilità.. I finanzieri del Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani hanno sequestrato 20mila litri di gasolio agricolo tra Trani e Margherita di Savoia durante una serie di controlli mirati contro la speculazione sui prezzi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - BAT, sequestrati 20mila litri di gasolio: colpo alla speculazione

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