Tropico annullato il concerto di oggi all’Eur Social Park Ecco perché e come richiedere rimborsi automatici

Il concerto di Tropico previsto questa sera all’Eur Social Park è stato annullato a causa di motivi personali dell’artista. Lo spettacolo, che avrebbe dovuto iniziare alle 21 nell’arena estiva di viale di Val Fiorita, non si terrà. I biglietti saranno rimborsati automaticamente.

Roma, 22 luglio 2026 – Il concerto di Tropico previsto per questa sera all’Eur Social Park non si terrà. Lo spettacolo del cantautore napoletano Davide Petrella, inizialmente fissato alle 21 nell’arena estiva di viale di Val Fiorita, è stato annullato per motivi personali dell’artista. A comunicarlo sono stati gli organizzatori attraverso i propri canali ufficiali. La cancellazione è stata riportata anche sulla piattaforma utilizzata per la vendita dei biglietti, dove l’appuntamento risulta contrassegnato come annullato. Chi aveva programmato di raggiungere l’Eur Social Park, dunque, non dovrà recarsi alla struttura. Come ottenere il rimborso. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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