Autostrade rimborsi automatici per i disagi | ecco le novità ART

Notizia in breve

Una nuova procedura automatica di rimborso è stata introdotta per i disagi sulla rete autostradale. In caso di ritardi in coda, il sistema effettuerà un rimborso automatico del pedaggio. Sono previsti rimborsi anche per altri disagi stradali, anche se i dettagli specifici non sono stati ancora comunicati. La misura mira a compensare i clienti per i disservizi causati da rallentamenti o code sulla rete autostradale.