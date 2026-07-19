Il concerto di Bad Bunny a Milano è stato annullato a causa del maltempo, con oltre 80.000 persone evacuate dall’area. L’evento era previsto come un grande spettacolo, ma le condizioni meteorologiche hanno imposto la cancellazione. Le persone presenti sono state fatte uscire in fretta, alcune con ferite lievi. Sono stati avviati i rimborsi e si sta organizzando il recupero della data prevista.

Doveva essere un trionfo, invece è diventato un disastro. Il concerto di Bad Bunny a Milano è stato annullato a causa del maltempo, spingendo l’organizzazione a evacuare oltre 80mila persone fra paura e feriti. Un sogno spezzato per tantissimi fan del cantante che da mesi attendevano di vederlo cantare in Italia. Il concerto di Bad Bunny annullato: 80mila persone evacuate e feriti per il maltempo. La seconda data del concerto di Bad Bunny a Milano era prevista per sabato 18 luglio. Dopo la prima serata in cui l’artista portoricano aveva infiammato l’Ippodromo Snai La Maura, i fan erano curiosi di seguire un’altra performance dove, fra l’altro, era previsto un ospite speciale e la possibilità per altri fortunatissimi di accedere alla Casita. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Concerto Bad Bunny annullato, i rimborsi e il recupero della nuova data

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I concerti di Bad Bunny sono di un altro livello

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Bad Bunny non si ripete, il concerto travolto dalla grandine e i fan feriti. Niente recupero a Milano: scattano i rimborsi – Il videoIl concerto di Bad Bunny a Milano è stato interrotto a causa di un temporale con grandine, che ha causato feriti tra il pubblico.

Milano, sospeso e poi annullato il concerto di Bad Bunny per la grandineIl concerto di Bad Bunny a Milano è stato interrotto a causa di una forte grandinata.

Temi più discussi: Il concerto di Bad Bunny a Milano, con quasi 80mila spettatori, è stato evacuato e annullato per una forte grandinata; Bad Bunny, concerto annullato a Milano: cosa sappiamo sui rimborsi; Violenta grandinata su Milano, interrotto il concerto di Bad Bunny: rimborso integrale dei biglietti; Il concerto di Bad Bunny interrotto per grandine: evacuato l'ippodromo con 78mila spettatori, diversi feriti lievi.

#BadBunny Mille polemiche ma intanto il concerto di Ultimo non sarebbe mai stato annullato per la grandine. Era talmente grande che sarebbe grandinato solo in alcune aree interne, in qualche zona limitrofa solo pioggia ma sul resto del pubblico tempo sole x.com

Il secondo concerto sold out di Bad Bunny a Milano, in Italia, è stato annullato a causa di temporali e forti piogge. Lo spettacolo era già iniziato. reddit

Grandine e caos a Milano: Bad Bunny cancella il concerto, come avere il rimborsoFa molto più fresco di ieri, aveva detto Bad Bunny dal palco, ma non poteva immaginare l'inferno che si sarebbe scatenato di lì a poco. Cosa è succcesso all'Ippodromo La Maura ... iodonna.it

Concerto Bad Bunny annullato a Milano: il fuggi-fuggi sotto la maxi grandinata (VIDEO)La violenta grandinata che si è abbattuta su Milano ieri sera, 18 luglio, ha investito anche gli 80mila presenti al concerto di Bad Bunny all'ippodromo La Maura, in zona San Siro. tg.la7.it