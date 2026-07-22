Tromba marina a Chioggia danni agli stabilimenti sulla spiaggia di Sottomarina L' esperto | Nasce dopo un' ondata di caldo

Una tromba marina si è formata al largo di Chioggia, provocando danni agli stabilimenti sulla spiaggia di Sottomarina. L’evento è avvenuto dopo un’ondata di caldo, secondo gli esperti. Il vento ha sollevato e disperso in aria lettini e ombrelloni, che sono stati scaraventati sulla spiaggia. Nessuna informazione su feriti o danni strutturali significativi.

Il vento che cresce in mare e forma una tromba d'aria che si abbatte sulla spiaggia di Sottomarina scaraventando in aria lettini e ombrelloni. Le immagini riprese dai passanti hanno fatto il giro dei social, ma il fenomeno meteorologico che si è formato la sera del 21 luglio, prima in mare e poi a terra, devastando le strutture di almeno due stabilimenti balneari vicino a Chioggia, in provincia di Venezia, è stato oggetto di attenzione degli scienziati Arpav, l'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto. «In base a quanto si desume dai filmati, si è trattato di una tromba marina, evento più moderato per gli effetti conseguenti rispetto a un tornado. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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Enorme TORNADO a Chioggia: devastati gli stabilimenti balneari. Le immagini

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