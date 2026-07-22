Tromba d’aria porta via lettini e ombrelloni dalla spiaggia di Chioggia | il video è impressionante

Da ilfattoquotidiano.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una tromba d’aria si è abbattuta sulla spiaggia di Sottomarina, a Chioggia, martedì sera 21 luglio. Nel video si vede come abbia sollevato e trascinato via lettini e ombrelloni, causando danni agli stabilimenti balneari. La perturbazione si è verificata nel tardo pomeriggio, con raffiche di vento intense che hanno interessato la zona lungo la costa a sud della Laguna di Venezia.

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Una tromba d’aria ha causato gravi danni, nella sera di martedì 21 luglio, ad alcuni stabilimenti balneari della spiaggia di Sottomarina, a Chioggia, nella costa a sud della Laguna di Venezia. Particolarmente colpiti i Bagni “Clodia”, i cui lettini e ombrelloni sono stati sollevati e scaraventati a distanza dalla colonna d’aria. Vicinanza agli imprenditori balneari viene espressa dal sindaco, Mauro Armelao: “Dietro ogni stabilimento – afferma in una nota – ci sono persone, famiglie, lavoratori e tanti sacrifici. Vedere il lavoro di un’intera stagione messo a rischio da un evento atmosferico così improvviso lascia amarezza, ma sono certo che, con la determinazione che contraddistingue la nostra comunità, sapremo rialzarci anche questa volta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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