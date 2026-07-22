tricky suoni e assonanze oltre il fantasma del trip hop

Notizia in breve

Il concerto tenuto a Roma il 22 giugno è stato descritto come più un rito sonoro che un tradizionale concerto. La scaletta è apparsa molto contenuta, lasciando il pubblico sorpreso. L’evento ha suscitato reazioni contrastanti tra gli spettatori, con alcuni che hanno trovato l’approccio musicale insolito e distante dallo stile tipico. La performance si è concentrata su suoni e assonanze, evitando una partecipazione più coinvolgente o energica.