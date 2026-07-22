Tricky suoni e assonanze oltre il fantasma del trip hop
Il concerto tenuto a Roma il 22 giugno è stato descritto come più un rito sonoro che un tradizionale concerto. La scaletta è apparsa molto contenuta, lasciando il pubblico sorpreso. L’evento ha suscitato reazioni contrastanti tra gli spettatori, con alcuni che hanno trovato l’approccio musicale insolito e distante dallo stile tipico. La performance si è concentrata su suoni e assonanze, evitando una partecipazione più coinvolgente o energica.
Aveva lasciato sentimenti quantomeno contrastanti, il live romano del 22 giugno scorso. Più rito sonoro che concerto, aveva spiazzato buona parte del pubblico per la parsimonia con cui la scaletta. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it
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