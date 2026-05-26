Tarantini Time Quotidiano Sarà una notte interamente dedicata ai grandi nomi della scena musicale britannica a chiudere l’edizione 2026 del Fiorino Future Festival. Domenica 2 agosto il “Parco Due Mari” di San Giorgio Jonico ospiterà infatti “The Legends Night”, evento conclusivo della manifestazione che porterà sullo stesso palco alcuni protagonisti storici della musica elettronica, rave, trip hop e indie internazionale. Per la prima volta insieme si alterneranno in consolle Leeroy Thornhill dei The Prodigy, Howie B, Andy Smith già dj ufficiale dei Portishead e Russell Leetch ed Elliott Lion degli Editors. Una line up internazionale costruita tra culture musicali differenti, dal big beat alla scena rave anni Novanta, passando per elettronica, breakbeat, indie rock e sonorità britanniche contemporanee. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Dal trip hop al rave britannico: il Fiorino Future Festival chiude con una notte di stelle internazionali

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