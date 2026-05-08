Pisogne | Hop Hop Street Food

Da giovedì 8 a sabato 10 maggio, Pisogne ospiterà Hop Hop Street Food, un festival dedicato al cibo di strada. L’evento durerà tre giorni e coinvolgerà diverse bancarelle con specialità italiane e internazionali. La manifestazione si terrà in una location centrale del paese, attirando visitatori interessati a gusti diversi e a momenti di socializzazione. Sarà presente anche musica dal vivo e intrattenimento per le famiglie.

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