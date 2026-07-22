TreviglioCultura Festival apre alla Scoperta | 50 appuntamenti grandi ospiti e il nuovo museo di Santa Maria Rossa

TreviglioCultura Festival si svolge in città con 50 eventi distribuiti su dieci giorni, coinvolgendo grandi ospiti e il nuovo museo di Santa Maria Rossa. La quarta edizione si concentra sul tema della “Scoperta”. La manifestazione include incontri, mostre e iniziative culturali che coinvolgono diversi luoghi e pubblico. La rassegna si apre con l’inaugurazione del nuovo museo e prosegue con appuntamenti dedicati a arte, storia e tradizioni locali.

Treviglio. Dieci giorni di cultura, incontri e nuove esperienze. TreviglioCultura Festival torna in città con la quarta edizione e sceglie come filo conduttore il tema della “Scoperta”. Dal 4 al 13 settembre saranno 50 gli appuntamenti organizzati in 17 sedi cittadine tra incontri con grandi ospiti, convegni, spettacoli, concerti, visite guidate, mostre e laboratori. Ad aprire la manifestazione sarà, venerdì 4 settembre, il convegno dedicato al nuovo Museo Archeologico e Storico di Santa Maria Rossa, un appuntamento che permetterà di presentare alla città il progetto scientifico di allestimento e gli interventi di recupero dell’edificio, la cui apertura è prevista il 9 ottobre 2026. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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