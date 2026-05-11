Mare di Libri il programma della diciannovesima edizione | tre giorni 50 appuntamenti e ospiti internazionali
Dal 12 al 14 giugno si svolge a Rimini la diciannovesima edizione di Mare di Libri, il festival dedicato ai giovani lettori. L’evento si estende su tre giorni e presenta un programma con circa 50 iniziative, tra incontri, presentazioni e attività culturali. Sono previsti ospiti provenienti da diverse parti d’Italia e dall’estero, che parteciperanno alle varie sessioni in programma.
La diciannovesima edizione di Mare di Libri – Festival dei ragazzi che leggono, torna ad animare il territorio riminese per tre giorni, dal 12 al 14 giugno, con ospiti da tutta Italia e dall’estero. Quest’anno il programma di eventi si amplia, raggiungendo circa 50 appuntamenti, divisi in 30.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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