Il Monte il Santo e la città | il tour alla scoperta del Complesso monumentale di Santa Maria di Gesù

Un itinerario culturale attraversa il Complesso monumentale di Santa Maria di Gesù, situato nel paesaggio roccioso di Monte Grifone. La passeggiata si snoda tra le memorie del sito sacro e si conclude presso l’albero di San Benedetto il Moro, un punto di riferimento storico e spirituale. L’itinerario permette di esplorare i luoghi legati alla storia religiosa e alle tradizioni della zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui