Il Monte il Santo e la città | il tour alla scoperta del Complesso monumentale di Santa Maria di Gesù
Un itinerario culturale attraversa il Complesso monumentale di Santa Maria di Gesù, situato nel paesaggio roccioso di Monte Grifone. La passeggiata si snoda tra le memorie del sito sacro e si conclude presso l’albero di San Benedetto il Moro, un punto di riferimento storico e spirituale. L’itinerario permette di esplorare i luoghi legati alla storia religiosa e alle tradizioni della zona.
Passeggiata culturale nelle memorie del luogo sacro e nel paesaggio roccioso di Monte Grifone, fino all'albero di San Benedetto il Moro.Là dove Palermo abbassa la voce e lascia parlare la memoria. Ai piedi di Monte Grifone, lontano dal frastuono urbano, il convento accoglie il visitatore in.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Languedoc secret : lagunes, cités et chefs-d’œuvre cachés | Trésors du Patrimoine
Notizie correlate
Leggi anche: Tour "Il Monte, il Santo e la città": domenica passeggiata culturale nell’anima di Palermo
Immagini dal Sannio: il complesso monumentale di Santa Sofia, Patrimonio UnescoLa chiesa di Santa Sofia è uno dei più affascinanti simboli della città di Benevento, memoria storica del Sannio e principale testimonianza della...
Argomenti più discussi: Domenica 17 maggio: tour ‘Il Monte, il Santo e la città' alla scoperta del Complesso Monumentale di Santa Maria di Gesù; A Santa Maria a Monte nasce 'Mellis Degustazioni', nuovo locale dedicato al miele; L’agenda del weekend: gli appuntamenti in vallata (8-10 maggio); Fine vita, presenza e responsabilità: il Festival dei Cammini di Francesco apre il confronto.
Stringiti alla dolcissima Madre di Gesù... (lettera di #SantaChiara a Sant'Agnese di Praga). Stringiamoci anche noi a Maria Santissima, Madre di Gesù e Madre nostra, e recitiamo il Santo Rosario. #Assisi Foto di Achim Lüders (grazie!) x.com
Il mese mariano è iniziato. Storicamente a maggio gruppi di pellegrini percorrono in preghiera il Viale delle Cappelle fino al Santuario di Santa Maria del Monte. Ancora oggi ogni sabato mattina alle ore 7.00 si svolge la salita con Rosario dalla Prima Cappel facebook
Santa Maria a Monte, arriva la rievocazione dell'assedio medievaleSanta Maria a Monte torna indietro nel tempo all'agosto del 1327, l'anno dell'assedio del borgo di Sancta Maria ad Montem. gonews.it