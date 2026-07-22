Treviglio piano anti-odori per la Ecb Company | definiti gli interventi entro novembre 2026

A Treviglio, è stato stabilito un calendario di interventi da completare entro novembre 2026 per ridurre le emissioni odorigene della Ecb Company Srl. La pianificazione prevede lavori specifici per contenere i cattivi odori prodotti dall’attività aziendale. La decisione arriva a seguito di un procedimento amministrativo e si inserisce in un piano più ampio di regolamentazione ambientale. Nessun dettaglio sui costi o le modalità tecniche degli interventi.

Treviglio. È stato definito un calendario di interventi per ridurre le emissioni odorigene generate dall’attività della Ecb Company Srl. È l’esito dell’ incontro tecnico che si è svolto lunedì 20 luglio in via Tasso, convocato dalla Provincia di Bergamo su richiesta del comune di Treviglio per affrontare il problema degli odori segnalati sul territorio, in particolare nelle ultime settimane. Al tavolo, presieduto dal presidente della Provincia Gianfranco Gafforelli, hanno partecipato il comune di Treviglio, il comune di Casirate d’Adda, il dipartimento di Bergamo di Arpa, Ats Bergamo, il Nucleo Carabinieri Forestale di Curno e i rappresentanti della società Ecb Company Srl. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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