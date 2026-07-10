A Treviglio, i miasmi provenienti dalla fabbrica Ecb Saria Group hanno suscitato numerosi controlli e blitz da parte delle autorità competenti. Nonostante le ispezioni e le oblazioni effettuate, i problemi legati alle emissioni persistono e non sono stati risolti. La situazione ha portato la Provincia a valutare diverse opzioni, anche in vista delle prossime elezioni comunali, mentre le temperature elevate sembrano peggiorare la percezione dei cattivi odori nella zona.

Sarà anche l’aria delle elezioni comunali che si avvicinano, a Treviglio, ma il caso dei miasmi provocati dalla fabbrica della Ecb Saria group con il caldo è esploso. È un’odissea, questa, che si trascina da anni. Il problema è che invece che risolversi, peggiora. E lo dicono tutti: cittadini, opposizione di centrosinistra, giunta di centrodestra. Solo che ancora non si è capito come uscirne. All’orizzonte c’è l’ennesimo tavolo che la Provincia si dice disposta a convocare entro una decina di giorni, con invitati, oltre ai tecnici, gli amministratori dei comuni interessati. A Treviglio si sono aggiunti Casirate e Calvenzano. Dall’agguerrito... 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Puzze Treviglio: controlli, oblazioni, blitz. Il pressing senza risultati e la Provincia a un bivio

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