Treviglio rubato un furgone in un' azienda | recuperato a Crema con 500 chili di rame

Da bergamo.corriere.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un furgone rubato a Treviglio è stato rintracciato all'alba dai carabinieri di Crema dopo un inseguimento. Il veicolo, sottratto a un'azienda specializzata nello smaltimento di rifiuti, conteneva circa 500 chili di rame.

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Un furgone rubato a Treviglio è stato recuperato all'alba dai carabinieri di Crema dopo un inseguimento. A bordo del mezzo, sottratto a una ditta di smaltimento di rifiuti speciali della Bassa Bergamasca, c'erano circa 500 chili di rame. Sono in corso gli accertamenti per chiarire la provenienza del materiale. L'intervento è avvenuto intorno alle 5, quando una pattuglia del Nucleo Radiomobile ha intercettato il furgone in via Indipendenza, a Crema. Alla vista dei militari il conducente ha tentato la fuga, dando vita a un inseguimento. L'uomo ha quindi abbandonato il mezzo in mezzo alla carreggiata ed è scappato a piedi, riuscendo a far perdere le proprie tracce dopo aver scavalcato la recinzione di un complesso residenziale. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

treviglio rubato un furgone in un azienda recuperato a crema con 500 chili di rame
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