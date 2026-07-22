Un furgone rubato a Treviglio è stato recuperato all'alba dai carabinieri di Crema dopo un inseguimento. A bordo del mezzo, sottratto a una ditta di smaltimento di rifiuti speciali della Bassa Bergamasca, c'erano circa 500 chili di rame. Sono in corso gli accertamenti per chiarire la provenienza del materiale. L'intervento è avvenuto intorno alle 5, quando una pattuglia del Nucleo Radiomobile ha intercettato il furgone in via Indipendenza, a Crema. Alla vista dei militari il conducente ha tentato la fuga, dando vita a un inseguimento. L'uomo ha quindi abbandonato il mezzo in mezzo alla carreggiata ed è scappato a piedi, riuscendo a far perdere le proprie tracce dopo aver scavalcato la recinzione di un complesso residenziale. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Treviglio, rubato un furgone in un'azienda: recuperato a Crema con 500 chili di rame

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Crema, recuperati 5 quintali di rame da un furgone rubatoI carabinieri di Crema hanno fermato un furgone rubato nella Bergamasca a Treviglio, in una ditta di smaltimento rifiuti speciali.

Tesoro rubato e ritrovato: all'asta un quintale di rame rinvenuto nel furgone abbandonatoUn furgone abbandonato è stato trovato con all’interno un quintale di rame, che è stato successivamente sequestrato.

Argomenti più discussi: Crema, inseguimento all’alba: recuperato furgone rubato con 500 chili di rame; Mercato del Lavoro: cresce la produzione industriale ma le assunzioni sono al minimo storico.

Crema, recuperati 5 quintali di rame da un furgone rubatoI carabinieri sono stati protagonisti di un inseguimento finito in via Pellico con il ritrovamento della refurtiva. Il conducente è riuscito a scappare ... ilgiorno.it

Treviglio, rubato un furgone in un'azienda: recuperato a Crema con 500 chili di rameI carabinieri lo hanno intercettato all'alba dopo un inseguimento. L'autista è fuggito a piedi, indagini sulla provenienza del carico ... bergamo.corriere.it