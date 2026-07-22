I carabinieri di Crema hanno fermato un furgone rubato nella Bergamasca a Treviglio, in una ditta di smaltimento rifiuti speciali. Durante il blitz, hanno trovato 5 quintali di rame nascosti all’interno del veicolo. L’intervento è avvenuto dopo un inseguimento che si è concluso con il fermo del veicolo. Il rame, del valore di circa 20.000 euro, è stato sequestrato. Il conducente è stato arrestato.

Crema, 2 luglio 2026 - Al termine di un lungo inseguimento, i carabinieri di Crema hanno recuperato un furgone, risultato rubato nella Bergamasca, a Treviglio, in una ditta di smaltimento rifiuti speciali, con a bordo 500 chili di rame. L'intervento è avvenuto alle 5 di questa mattina, mercoledì 22 luglio, quando una pattuglia del nucleo Radiomobile ha incrociato in via Indipendenza il mezzo rubato. È iniziato, così, l'inseguimento tra via Boldori e via Silvio Pellico. Lì il furgone è stato abbandonato al centro della carreggiata e il conducente è scappato, scavalcando la recinzione di un complesso residenziale e riuscendo a far perdere le proprie tracce nonostante l’inseguimento a piedi dei carabinieri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Crema, recuperati 5 quintali di rame da un furgone rubato

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