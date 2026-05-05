Tesoro rubato e ritrovato | all' asta un quintale di rame rinvenuto nel furgone abbandonato

Un furgone abbandonato è stato trovato con all’interno un quintale di rame, che è stato successivamente sequestrato. Le forze dell’ordine hanno recuperato il materiale e lo hanno messo a disposizione delle autorità competenti. L’autista del veicolo si è allontanato prima dell’arrivo delle autorità, facendo perdere le proprie tracce. Nei giorni successivi, il rame è stato messo all’asta in attesa di essere restituito ai legittimi proprietari.

Chi li ha rubati è riuscito a dileguarsi nel buio, abbandonando il furgone carico di decine di chili di rame. Chi li ha persi, invece, non si è mai fatto vivo. Così, oltre 100 chilogrammi di gronde e pluviali sono diventati fantasmi giuridici: sequestrati, custoditi e infine destinati a finire.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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