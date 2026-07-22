Da venerdì, il parcheggio di via Vittorio Veneto alla stazione centrale di Treviglio è stato chiuso per lavori. Attualmente conta 100 posti auto, ma non sarà più gratuito al momento della riapertura, prevista tra cinque mesi. Durante i lavori, i pendolari devono trovare alternative di sosta, poiché l’area non sarà accessibile. La chiusura riguarda esclusivamente il parcheggio, mentre la stazione rimane aperta.

Da venerdì i pendolari della Stazione centrale non avranno più a disposizione i 100 posti auto del parcheggio di via Vittorio Veneto. L’area di sosta, infatti, verrà chiusa per lavori e quando riaprirà, tra cinque mesi, sarà a pagamento. Nei giorni scorsi il Comune ha firmato l’ordinanza di chiusura su richiesta di Rfi fino al 31 dicembre.L’intervento fa parte del programma di potenziamento dell’offerta di sosta di Fs Park, società del gruppo Fs, che prevede a livello italiano di passare dagli attuali 20 mila a 30 mila posti auto a pagamento intorno alle stazioni. Al termine dei lavori l’area sarà completamente automatizzata e dotata di tecnologie per il controllo degli accessi, sistemi di pagamento digitale, videosorveglianza e di un nuovo impianto di illuminazione. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Treviglio, chiude il parcheggio della stazione: dopo i lavori diventerà a pagamento

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