Il parcheggio di piazzale Africa diventa ufficialmente a pagamento dopo i primi 90 minuti gratis | prezzi e orari
Da oggi, il parcheggio di piazzale Africa a Viterbo prevede l’applicazione di tariffe per la sosta, con la possibilità di lasciare il veicolo gratuitamente per i primi novanta minuti. Dopo questo intervallo, è necessario pagare per continuare a parcheggiare. La misura riguarda esclusivamente il parcheggio di piazzale Africa e non coinvolge altre zone della città. È stato comunicato che i nuovi orari e i prezzi sono già attivi.
Attivata la sosta a pagamento nel parcheggio di piazzale Africa a Viterbo, ma solo dopo i primi novanta minuti gratis. Dopo la riqualificazione dell'area, è stato ufficialmente messo in funzione il nuovo sistema di parcheggio, la cui gestione è stata affidata alla società Francigena.Costi, orari.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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Si parla di: Parcheggio piazzale Africa, attivata la struttura. Gratuiti i primi 90 minuti; TITOLO - TusciaTimes.eu.
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