Il parcheggio di piazzale Africa diventa ufficialmente a pagamento dopo i primi 90 minuti gratis | prezzi e orari

Da oggi, il parcheggio di piazzale Africa a Viterbo prevede l’applicazione di tariffe per la sosta, con la possibilità di lasciare il veicolo gratuitamente per i primi novanta minuti. Dopo questo intervallo, è necessario pagare per continuare a parcheggiare. La misura riguarda esclusivamente il parcheggio di piazzale Africa e non coinvolge altre zone della città. È stato comunicato che i nuovi orari e i prezzi sono già attivi.

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