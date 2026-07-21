Treviglio il parcheggio di viale Veneto chiude fino a fine anno Dopo i lavori diventerà a pagamento con accessi regolati da una sbarra

Il parcheggio di viale Vittorio Veneto a Treviglio sarà chiuso fino al 31 dicembre per lavori di manutenzione. La sosta, molto frequentata da pendolari diretti alla stazione centrale, rimarrà interdetta dalle 8 di venerdì 24 luglio. Dopo i lavori, l’area diventerà a pagamento e accessibile tramite sbarra. La chiusura durerà oltre cinque mesi.

Treviglio. Chiude per oltre cinque mesi il parcheggio Rfi di viale Vittorio Veneto. L’area di sosta, utilizzata quotidianamente da numerosi pendolari diretti alla stazione Centrale, sarà interessata da lavori di manutenzione e pertanto resterà interdetta dalle 8 di venerdì 24 luglio fino alle 12 del 31 dicembre. L’intervento riguarderà il rifacimento del parcheggio e dei sottoservizi, oltre alla realizzazione di una copertura e all’installazione di una sbarra che servirà a gestire gli accessi all’area. Il parcheggio, che conta circa un centinaio di stalli, sarà successivamente trasformato in una zona di sosta a pagamento. La chiusura comporterà inevitabili disagi per l’utenza, rappresentata soprattutto dai pendolari che ogni giorno utilizzano il parcheggio per raggiungere la stazione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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