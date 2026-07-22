Treviglio abbandona rifiuti in campagna | patente ritirata e 4.500 euro di multa
Una donna è stata sorpresa la scorsa settimana mentre gettava sacchi di rifiuti in una roggia. La Polizia locale di Treviglio ha ritirato la patente e comminato una multa di 4.500 euro. L’intervento è avvenuto in una zona di campagna, dove sono stati trovati altri rifiuti abbandonati. Nessun altro dettaglio è stato fornito sulla sua identità o sulle eventuali responsabilità.
Abbandoni i rifiuti in giro? Via la patente dell’auto. La sanzione è stata comminata dalla Polizia locale di Treviglio insieme a una maxi multa da 4.500 euro a una residente sorpresa la scorsa settimana mentre gettava dei sacchi neri in una roggia.Da tempo al comando trevigliese della Polizia locale arrivavano segnalazioni di sacchi neri lasciati ripetutamente nella campagna a nord della città, sempre con lo stesso tipo di rifiuto domestico all’interno. «Per arrivare a identificare il responsabile in una zona periferica del territorio comunale — chiarisce il comandante Giovanni Vinciguerra — gli agenti del Nucleo ambientale hanno avviato un’attività investigativa “vecchio stampo” fatta di appostamenti e sopralluoghi». 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it
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