Treviglio abbandona rifiuti in campagna | patente ritirata e 4.500 euro di multa

Notizia in breve

Una donna è stata sorpresa la scorsa settimana mentre gettava sacchi di rifiuti in una roggia. La Polizia locale di Treviglio ha ritirato la patente e comminato una multa di 4.500 euro. L’intervento è avvenuto in una zona di campagna, dove sono stati trovati altri rifiuti abbandonati. Nessun altro dettaglio è stato fornito sulla sua identità o sulle eventuali responsabilità.