Arce telecamere beccano chi abbandona rifiuti | scatta multa fino a 900 euro

A pochi giorni dall’installazione delle 11 nuove telecamere comunali, ad Arce sono state già identificate alcune persone che abbandonavano rifiuti. Le telecamere hanno ripreso le azioni illecite, portando all’applicazione di multe che possono arrivare fino a 900 euro. La novità rappresenta un passo avanti nelle misure adottate dal Comune per contrastare l’abbandono di rifiuti e tutelare l’ambiente locale.

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A Arce, a pochi giorni dall’attivazione delle 11 nuove telecamere comunali, arrivano già i primi risultati concreti nella lotta contro gli illeciti ambientali.Il sistema di videosorveglianza ha infatti permesso di individuare un cittadino responsabile di ripetuti abbandoni irregolari di rifiuti.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Genova, telecamere infallibili: beccato chi abbandona rifiuti a MolassanaUn sistema di sorveglianza tecnologica ha permesso di identificare un addetto di una ditta di isolamento termico colto a lasciare rifiuti ingombranti... Cassino, le telecamere beccano gli incivili: sanzioni per i rifiutiLe pattuglie della Polizia Locale e gli ispettori ambientali hanno intercettato diversi soggetti responsabili di scarichi illegali di rifiuti a...