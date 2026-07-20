Un uomo è stato individuato mentre scaricava rifiuti in un’area periferica grazie alle fototrappole installate sul posto. Dopo l’identificazione, gli è stata ritirata la patente di guida e multato con una sanzione di 4.500 euro. Successivamente, è stato denunciato alle autorità competenti.

Abbiategrasso (Milano) – Patente ritirata e 4.500 euro di sanzione per un uomo colto sul fatto dopo aver abbandonato rifiuti e infine denunciato: è il risultato delle indagini, supportate dalle tecnologie di monitoraggio del territorio, portate a termine dagli agenti della polizia locale, che hanno individuato il responsabile di un massiccio abbandono di rifiuti speciali nella periferia cittadina. L’operazione ha permesso di accertare come lo smaltimento illecito sia avvenuto in due distinte occasioni, attraverso un modus operandi consolidato da parte del trasgressore: l’uomo giungeva sul posto a bordo di un autocarro e, approfittando dell’isolamento della zona periferica, scaricava grandi quantità di scarti materiali e ingombranti, pericolosi e non pericolosi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Scarica rifiuti in periferia, identificato grazie alle fototrappole: patente ritirata e 4.500 euro di sanzione

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