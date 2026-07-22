Trecento persone all’assemblea per Fakir a Bologna | Al quartiere Pilastro è stato tolto un sorriso
Trecento persone si sono riunite in piazza Lucio Dalla, a Bologna, per un’assemblea dedicata a Fakir. L’evento si è svolto nel quartiere Bolognina, dove Fakir viveva prima di morire. I partecipanti hanno espresso il loro disappunto per la perdita, affermando che nel quartiere è stato tolto “un sorriso”. L’assemblea ha coinvolto residenti e sostenitori, che hanno condiviso ricordi e richieste di attenzione.
Bologna, 22 luglio 2026 - Un’assemblea pubblica per Fakir in piazza Lucio Dalla, in Bolognina, dove “nostro fratello viveva”. Un quartiere a cui è stato tolto “un sorriso”. Con queste parole un amico di Abderrahim Farik parla al microfono davanti ad almeno trecento persone, riunite per un incontro utile a organizzare i prossimi appuntamenti per chiedere “giustizia e verità” per il 42enne morto in via Svevo, “ucciso dalle forze dell’ordine”, rivendica un’altra attivista. Dalla Tettoia Nervi viene lanciata una manifestazione per domenica, alle 19, al Pilastro perchè “vogliamo giustizia e per gridare ancora più forte”. Un appuntamento a una settimana dalla sua scomparsa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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