Notizia in breve

Trecento persone si sono riunite in piazza Lucio Dalla, a Bologna, per un’assemblea dedicata a Fakir. L’evento si è svolto nel quartiere Bolognina, dove Fakir viveva prima di morire. I partecipanti hanno espresso il loro disappunto per la perdita, affermando che nel quartiere è stato tolto “un sorriso”. L’assemblea ha coinvolto residenti e sostenitori, che hanno condiviso ricordi e richieste di attenzione.