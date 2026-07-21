Abderrahim Fakir l' uomo marocchino assassinato al Pilastro di Bologna | uno Stato ormai allo sbando sotto ogni profilo

Da ilgiornaleditalia.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lunedì sera, Abderrahim Fakir è stato ucciso nel quartiere Pilastro di Bologna. Le immagini mostrano l’uomo colpito ripetutamente da un altro uomo, mentre si trovava in strada. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma Fakir è deceduto poco dopo. La polizia ha avviato le indagini e sta cercando di identificare il responsabile. Nessuna informazione sui motivi dell’aggressione è stata ancora resa pubblica.

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Sono letteralmente un pugno nello stomaco le immagini dell'omicidio di Abderrahim Fakir presso il quartiere Pilastro di Bologna. L'uomo, di origini marocchine, e probabilmente in stato di alterazione, è stato bloccato dalle forze dell'ordine: due agenti gli sono saliti sopra, pressandolo fino a farlo morire, mentre l'uomo li supplicava di porre fine al supplizio. Pensavamo che raccapriccianti scene di questo genere potessero realizzarsi solo negli Stati Uniti d'America, tempio della barbarie progredita e del progresso marchiato nel sangue. E invece ora siamo costretti a registrarle anche in Europa e, segnatamente, nella nostra sventurata Italia, che non per caso rivela anche in questo la propria integrale subalternità all'immaginario nichilistico americano. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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DIEGO FUSARO: Abderrahim Fakir, l'uomo marocchino ucciso a Bologna

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