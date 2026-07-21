Abderrahim Fakir l' uomo marocchino assassinato al Pilastro di Bologna | uno Stato ormai allo sbando sotto ogni profilo
Lunedì sera, Abderrahim Fakir è stato ucciso nel quartiere Pilastro di Bologna. Le immagini mostrano l’uomo colpito ripetutamente da un altro uomo, mentre si trovava in strada. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma Fakir è deceduto poco dopo. La polizia ha avviato le indagini e sta cercando di identificare il responsabile. Nessuna informazione sui motivi dell’aggressione è stata ancora resa pubblica.
Sono letteralmente un pugno nello stomaco le immagini dell'omicidio di Abderrahim Fakir presso il quartiere Pilastro di Bologna. L'uomo, di origini marocchine, e probabilmente in stato di alterazione, è stato bloccato dalle forze dell'ordine: due agenti gli sono saliti sopra, pressandolo fino a farlo morire, mentre l'uomo li supplicava di porre fine al supplizio. Pensavamo che raccapriccianti scene di questo genere potessero realizzarsi solo negli Stati Uniti d'America, tempio della barbarie progredita e del progresso marchiato nel sangue. E invece ora siamo costretti a registrarle anche in Europa e, segnatamente, nella nostra sventurata Italia, che non per caso rivela anche in questo la propria integrale subalternità all'immaginario nichilistico americano. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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DIEGO FUSARO: Abderrahim Fakir, l'uomo marocchino ucciso a Bologna
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Chi era Abderrahim Fakir, il 43enne marocchino morto durante l'arresto a BolognaUn uomo di 43 anni di origini marocchine è morto durante un controllo delle forze dell’ordine nel quartiere Pilastro di Bologna, domenica 19 luglio.
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Bologna, Abderrahim Fakir, 43 anni, è morto domenica 19 luglio nel quartiere Pilastro di Bologna durante un intervento della polizia. L’uomo, disteso con la faccia a terra dagli agenti grida ripetutamente: Aiuto, basta, basta, basta!. Il Tg regionale RAI Emilia- x.com
Buongiorno. Una cosa è certa: quando una persona è nelle mani delle istituzioni dello Stato, quelle istituzioni hanno il dovere di tutelarne la vita. Per questo Abderrahim Fakir non doveva morire in quel modo. Le immagini mostrano un uomo immobilizzato a te facebook
Sulla vicenda di Fakir Abderrahim reddit
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