Lunedì sera, Abderrahim Fakir è stato ucciso nel quartiere Pilastro di Bologna. Le immagini mostrano l’uomo colpito ripetutamente da un altro uomo, mentre si trovava in strada. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma Fakir è deceduto poco dopo. La polizia ha avviato le indagini e sta cercando di identificare il responsabile. Nessuna informazione sui motivi dell’aggressione è stata ancora resa pubblica.

Sono letteralmente un pugno nello stomaco le immagini dell'omicidio di Abderrahim Fakir presso il quartiere Pilastro di Bologna. L'uomo, di origini marocchine, e probabilmente in stato di alterazione, è stato bloccato dalle forze dell'ordine: due agenti gli sono saliti sopra, pressandolo fino a farlo morire, mentre l'uomo li supplicava di porre fine al supplizio. Pensavamo che raccapriccianti scene di questo genere potessero realizzarsi solo negli Stati Uniti d'America, tempio della barbarie progredita e del progresso marchiato nel sangue. E invece ora siamo costretti a registrarle anche in Europa e, segnatamente, nella nostra sventurata Italia, che non per caso rivela anche in questo la propria integrale subalternità all'immaginario nichilistico americano. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Abderrahim Fakir, l'uomo marocchino assassinato al Pilastro di Bologna: uno Stato ormai allo sbando sotto ogni profilo

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DIEGO FUSARO: Abderrahim Fakir, l'uomo marocchino ucciso a Bologna

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Chi era Abderrahim Fakir, il 43enne marocchino morto durante l'arresto a BolognaUn uomo di 43 anni di origini marocchine è morto durante un controllo delle forze dell’ordine nel quartiere Pilastro di Bologna, domenica 19 luglio.

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Bologna, Abderrahim Fakir, 43 anni, è morto domenica 19 luglio nel quartiere Pilastro di Bologna durante un intervento della polizia. L’uomo, disteso con la faccia a terra dagli agenti grida ripetutamente: Aiuto, basta, basta, basta!. Il Tg regionale RAI Emilia- x.com

Sulla vicenda di Fakir Abderrahim reddit

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