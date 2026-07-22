Una nota figura dello sport italiano, recentemente diventata madre, ha dichiarato di dedicare tre ore al giorno all’attività fisica, nonostante la gravidanza. Ha inoltre affermato che intende riprendere la forma dopo il parto. La persona in questione, molto seguita dal pubblico, ha concluso un’importante fase professionale e si sta preparando per un nuovo percorso. La sua presenza in televisione si è mantenuta costante durante la gravidanza.

C’è un volto molto amato dello sport italiano che, dopo aver chiuso un importante capitolo della propria carriera, si prepara ad affrontarne uno completamente nuovo. La sua quotidianità oggi è scandita da un evento speciale che cambierà per sempre la sua vita: l’arrivo del primo figlio, previsto per l’inizio di settembre. Eppure, accanto all’emozione della maternità, non è mai venuta meno la voglia di guardare al futuro con nuovi obiettivi professionali. Dopo il matrimonio celebrato lo scorso 26 febbraio con il tecnico argentino Andreas Ignacio Pasutti, la campionessa si è trasferita a Maiorca, dove sta vivendo una fase intensa e ricca di cambiamenti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Tre ore al giorno”. La famosa della tv incinta ma non si ferma. “E dopo il parto sarò in forma”

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