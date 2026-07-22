Un bambino di un anno è stato investito e ucciso da un pick-up vicino a una baita in montagna. L’incidente è avvenuto in un’area isolata, poco distante da un rifugio di montagna. I soccorritori intervenuti sul posto non hanno potuto fare nulla per il piccolo. La zona è stata posta sotto sequestro, e sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.

Una tragedia immane, di quelle che se possibile sono ancora più insopportabili perché avvenute a pochi passi dal cielo, in una cornice naturale di rara bellezza. Qui avrebbe dovuto passare spensierato l’estate anche il bimbo di un anno soltanto che, invece, ieri ha perso la vita investito da un pick-up alla cui guida ci sarebbe stato – così almeno secondo le prime informazioni trapelate – un parente, forse addirittura il padre. L’allarme è scattato quando erano passate da pochi di minuti le 18. Codice rosso, indice di massima gravità, quello che inequivocabilmente segnala che c’è rischio per la vita. La vita di un bimbo, per giunta. La macchina dei soccorsi di Areu si è subito messa in moto, un’automedica e un’autoambulanza si sono inerpicate sino ai 1. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Travolto e ucciso da un pick-up . Muore a un anno vicino alla baita

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