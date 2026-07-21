Un bambino di un anno è morto dopo essere stato investito da un pick-up nella baita di famiglia a Valdidentro. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, sul luogo sono intervenuti i soccorritori ma per il piccolo non c’è stato nulla da fare. La polizia sta raccogliendo le testimonianze dei presenti e accertando le cause dell’incidente. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta.

Valdidentro (Sondrio), 21 luglio 2026 – Una tragedia immane, di quelle che se possibile sono ancora più insopportabili perché avvenute a pochi passi dal cielo, in una cornice naturale di rara bellezza. Qui avrebbe dovuto passare spensierato l’estate anche il bimbo di un anno soltanto che oggi nel tardo pomeriggio ha perso la vita investito da un pick-up alla cui guida ci sarebbe stato – così almeno secondo le prime informazioni trapelate – un parente, forse il padre. Scatta l’allarme . L’allarme è scattato quando erano passate da una manciata di minuti le 18. Codice rosso, indice di massima gravità, quello che inequivocabilmente segnala che c’è rischio per la vita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Valdidentro, bambino di 1 anno muore travolto da un pick-up nella baita di famiglia

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