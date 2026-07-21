Un bambino di un anno è deceduto dopo essere stato travolto da un trattore in una baita di famiglia a Valdidentro. L’incidente si è verificato in una zona rurale, vicino a una residenza immersa nel paesaggio naturale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvare il piccolo. Le autorità hanno avviato accertamenti per ricostruire le dinamiche dell’incidente.

Valdidentro (Sondrio), 21 luglio 2026 – Una tragedia immane, di quelle che se possibile sono ancora più insopportabili perché avvenute a pochi passi dal cielo, in una cornice naturale di rara bellezza. Qui avrebbe dovuto passare spensierato l’estate anche il bimbo di un anno soltanto che oggi nel tardo pomeriggio ha perso la vita investito dal trattore alla cui guida ci sarebbe stato – così almeno secondo le prime informazioni trapelate – un parente, forse il padre. Scatta l’allarme . L’allarme è scattato quando erano passate da una manciata di minuti le 18. Codice rosso, indice di massima gravità, quello che inequivocabilmente segnala che c’è rischio per la vita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Valdidentro, bambino di 1 anno muore travolto da un trattore nella baita di famiglia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Italia, bambino travolto da un trattore: tragediaUn bambino di 12 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un trattore mentre si trovava in bicicletta lungo la strada Santa...

Cuneo, il sindaco di Levice muore travolto da un trattoreIl sindaco di Levice, in provincia di Cuneo, è morto dopo essere stato travolto da un trattore mentre lavorava nei campi.

Si parla di: Valdidentro, al via L'Estate dei Piccoli: un'estate di esperienze per le famiglie.

Valdidentro, bambino di 1 anno muore travolto da un trattore nella baita di famigliaL’allarme è scattato quando erano passate da una manciata di minuti le 18. Codice rosso, indice di massima gravità, quello che inequivocabilmente segnala che c’è rischio per la vita. La vita di un ... ilgiorno.it

Valdidentro, paura per una bambina di 9 anni travolta da auto impazzitaValdidentro (Sondrio), 23 gennaio 2025 – Paura poco prima delle 8 stamane in via dei Forni a Premadio, frazione di Valdidentro. Qui, probabilmente a causa del fondo stradale innevato, una donna ha ... ilgiorno.it