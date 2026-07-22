Travolto da un'auto mentre è sul monopattino morto 16enne nel Pavese | era senza casco e luce

Da fanpage.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un ragazzo di 16 anni è stato investito da un'auto mentre era su un monopattino senza luci e casco, e ha perso la vita. L'incidente è avvenuto a Cardazzo, frazione di Bosnasco, in provincia di Pavia. La vittima era in strada senza dispositivi di sicurezza. La vettura coinvolta si è fermata sul luogo dell'incidente, ma non ci sono altre informazioni sui dettagli dell'impatto.

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A Cardazzo, una frazione di Bosnasco, in provincia di Pavia, un ragazzo di sedici anni è stato travolto da un'auto. Il giovane è morto: si trovava su un monopattino senza luci e senza casco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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