Un ragazzo di 16 anni è morto nella notte nel Pavese dopo essere stato investito da un’auto mentre era in monopattino. L’incidente è avvenuto intorno a mezzanotte. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Ha perso la vita nella notte un ragazzo di soli 16 anni travolto da un'auto mentre si trovava a bordo del suo monopattino. Il gravissimo incidente si è verificato intorno alla mezzanotte. Stando a quanto riferito dalle autorità locali, K. S. M., questo il nome della giovane vittima, stava percorrendo via Emilia in località Cardazzo, nel territorio comunale di Bosnasco, in provincia di Pavia, quando è rimasto coinvolto nel sinistro. A quanto pare il ragazzo viaggiava su un monopattino senza luci né casco. Una Fiat Panda, guidata da un 72enne, è sopraggiunta alle sue spalle. L'uomo non ha visto il monopattino nel buio e lo ha travolto. Non avrebbe avuto nemmeno il tempo di toccare i freni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tragedia nel Pavese, 16enne morto investito da un'auto mentre era in monopattino

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